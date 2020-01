Sanremo: assemblea di Confindustria Imperia, Alessandro Piana "Con questo evento, scritta pagina importante per la Liguria"

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato oggi pomeriggio, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, all’assemblea generale di Confindustria Imperia in cui è intervenuto anche il presidente nazionale Vincenzo Boccia. Al termine dell’incontro è stato consegnato alle imprese Luigi Lavazza spa, Alfa Romeo, Phonotype Record, Ariston srl, La Pignese e Giuseppe Calvi srl il premio “Cento Anni da Qui”.

"Sono orgoglioso che Sanremo ospiti un appuntamento così prestigioso di respiro internazionale - spiega Alessandro Piana - perché questo evento, con i suoi illustri ospiti, concorre ad aprire nuovi scenari internazionali per tutta la provincia di Imperia. Le potenzialità di sviluppo del territorio italiano, le opportunità offerte dal mondo economico per produzioni di qualità - aggiunge - e, nel contempo, l’urgenza di un adeguato sviluppo infrastrutturale, sono temi che vanno assolutamente declinati anche nella nostra realtà. Oggi è stata scritta una pagina importante - conclude - per un futuro di prosperità alla Liguria".

Il presidente ha ringraziato gli organizzatori della manifestazione e, in particolare Barbara Amerio, neo presidente di Confindustria Imperia, l’ex presidente Alberto Alberti, il direttore Paolo Della Pietra, il presidente del Casinò di Sanremo Adriano Battistotti e il sindaco Alberto Biancheri.