Sanremo: martedì prossimo la presentazione ufficiale del Festival, Casinò protagonista con il 'Galà' del lunedì

E’ fissata per martedì prossimo, come sempre a mezzogiorno la presentazione ufficiale del Festival di Sanremo, all’interno del Teatro dell’Opera del Casinò. Un appuntamento fisso, quello che dopo tante anticipazioni, gossip e qualche polemica, da il vero e proprio ‘la’ alla kermesse canora, quest’anno condotta da Amadeus.

Come ogni anno il Casinò matuziano ospiterà il conduttore e direttore artistico, i vertici della Rai e, forse, anche qualche co-conduttrice di Amadeus, per presentare ai media locali e nazionali, la 70a edizione del Festival musicale più importante da sempre. E, tra l’altro, la casa da gioco matuziana sarà anche protagonista all’inizio della settimana festivaliera, dopo il timore di essere un po’ esclusa per la rinuncia del ‘DopoFestival’.

Il lunedì sera, infatti, è previsto un grande galà, proprio per festeggiare il 70° compleanno dove il Festival è nato. Ancora da confermare gli ospiti, ma dovrebbero essere presenti tantissimi protagonisti di questi ultimi anni della kermesse. Un lunedì sera che, quindi, potrebbe diventare la sesta serata del Festival con il ‘Red Carpet’, seguito dall’arrivo al Casinò di molti personaggi famosi e con la serata che proseguirà poi al Roof Garden.

Il ‘Red Carpet’ che, tra l’altro, quest’anno si amplierà raggiungendo anche piazza Colombo, dove nel corso della settimana festivaliera si susseguiranno concerti e momenti di spettacolo per intrattenere il folto pubblico che raggiungerà la città dei fiori e che potrà così vivere la rassegna anche all’esterno dell’Ariston.