Sanremo: lunedì scorso in piazza Colombo la Befana con i Vigili del Fuoco e con i Lions (Foto)

L'arrivo di lunedì 6 gennaio della Befana in piazza Colombo, è stato un evento che simbolicamente ha concluso le feste di Natale. Gli organizzatori ringraziano tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, dall'Amministrazione Comunale, per gli spazi concessi e per averla inserita nel calendario delle manifestazioni.

Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno partecipato con mezzi e portato a bordo di un gommone una straordinaria e simpatica Befana; ai due Lions Club di Sanremo che hanno promosso e organizzato la manifestazione (Sanremo Host e Sanremo Matutia); a Ida di “Sanremo Fiorita” la prima ideatrice della “Befana in piazza Colombo”, che ha coinvolto non solo alcuni commercianti della zona: Dumi bar, Gelateria Slurp, Bar 3 Monelli, Farmacia Andreoli, Edicola Ottazzi, News Caffè, ma ha anche fatto partecipare due bravissimi giocolieri esperti nell'arte Circense, i “Iannà Tampé” che hanno intrattenuto e fatto divertire i bambini presenti. Hanno contribuito con caramelle e dolci, anche la pasticceria Tropicana, la Conad Solaro con la responsabile Valeria Bellini, erano presenti anche il gruppo di Soccorso Ospedaletti Emergenza.

"Un ringraziamento particolare - terminano gli organizzatori - al Comando di Polizia Municipale, per il servizio d'ordine, che ha permesso l'ottimo svolgimento della manifestazione.Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i Lions Club e Ida vi danno appuntamento nel 2021 al prossimo arrivo della Befana in piazza Colombo".