Sanremo: con la Befana e i Re Magi, 'spettacolare' Epifania al Don Orione con la scuola Progetto Arte

"Scontro tra befana e re magi al Don Orione richiede intervento del vigile....!!!!!!

Scena comica di 10 minuti in cui ospiti e pubblico divertiti applaudono e gustano non solo le battute ma l'equilibrio appositamente voluto tra la festa profana (befana) e la festa sacra (re magi)... Questa l'apprezzatissima conclusione dello spettacolo che questìanno ha riscosso particolari risate e applausi!!

Spettacolo che ogni anno la scuola Progetto Arte di Sanremo (diretta da Raffaella Ferretti) svolge al teatro del Don Orione di Sanremo (diretto da Don Gianni Castignoli) in occasione dell'Epifania e che ha visto l'esibirsi di alcuni allievi tra 4 e 10 anni con strumenti musicali... Oltre che l'applauditissima Corale Progetto Arte...

Bellissimo e 'toccante' momento 'live' in cui si è fatto partecipare il pubblico, ovviamente ospiti in prima linea, cantando astro del ciel e altri brani tradizionali... Come sempre a conclusione del pomeriggio, e dopo aver fatto 'pace' con i re magi, la Befana è scesa in platea tra piccoli e grandi a consegnare doni e dolcetti...

Un bellissimo pomeriggio, in cui il cuore, la serenità, la musica, il divertimento e la solidarietà, hanno dato grandi emozioni!!".