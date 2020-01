Sanremo: a palazzo Spinola tra gennaio e giugno la preparazione del 'Barbiere di Siviglia' di Rossini

Il Laboratorio Avviamento Musicale, promosso dall’associazione 'Pigna Mon Amour' ed in collaborazione con l'associazione 'Scuola di Musica Città di Sanremo' e l'associazione 'Giovane Orchestra Note Libere', propone a tutti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni la possibilità di partecipare alla produzione dell'opera 'Il Barbiere di Siviglia' di Gioacchino Rossini in una originale edizione per voci bianche. La preparazione dello spettacolo avverrà da gennaio a giugno 2020 presso il L.A.M., a palazzo Spinola in piazza Dei Dolori 7 (primo piano), a cura del maestro Cesare Depaulis.

Dopo una fase iniziale di avviamento con i bambini del L.A.M, ora il progetto entra in fase di sviluppo e si apre a tutti i bambini e ragazzi interessati a provare questa nuovissima esperienza che combinando teatro, musica e narrazione, trasforma l’opera lirica in un’affascinante avventura adattissima anche per i più piccoli. Il Barbiere di Siviglia, in particolare, si presta alla rappresentazione da parte dei bambini per il suo carattere di favola buffa e per i suoi personaggi ancora molto simili alle figure della commedia dell’arte. Un buon modo per avvicinare i bambini non solo a una storia divertente ma anche alla cultura di un tempo, imparando senza fatica.

I prossimi due incontri sono per sabato 11 e 18 gennaio alle 11.30 a palazzo Spinola in piazza Dei Dolori 7 (primo piano) a Sanremo.