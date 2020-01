Grande successo di pubblico per la festa di inaugurazione del rinnovato Bahama Star2.0

Grande successo di pubblico per la festa di inaugurazione del Bahama Star2.0, vanto della città di Sanremo, che con una importante ristrutturazione ha ridisegnato i suoi spazi per essere in linea con il terzo millennio.

Lunedì 6 gennaio è andata in scena la "grande ouverture": gli affezionati clienti del locale, famoso per le serate Karaoke e altri format di successo come il Cantaestate, il Cantainverno, la Karaband e così via, provenienti da tutto il Ponente ligure e dal Piemonte, hanno potuto gustare una vera esperienza "Eat & Show" con tre appuntamenti molto speciali. Hanno ammirato la presentazione della nuova linea del Caffè di Costadoro, RespecTo 100% Arabica Bio, con il maître, sommelier, assaggiatore di olio, di formaggi, di acque e, ovviamente di caffè, Fabio Verona, che ha fatto un briefing sia con il personale che con il pubblico, per spiegare bene le peculiarità del caffè. Questa nuova linea di caffè partecipa ad una raccolta fondi per la creazione di strutture ospedaliere e scuole da realizzare nelle zone di raccolta della materia prima e per contrastare il lavoro minorile.

Per il 'food' sono stati molto apprezzati gli "apetizer" realizzati a mezzogiorno dalla Chef Emilia che ha presentato il nuovo Menù Bahama Star per l'ora del brunch. Alle 18 si è tenuto un appuntamento speciale con un aperitivo a buffet offerto dallo Staff e la presentazione del nuovo Menù Griglia dello Chef Nicola a base di carne e pesce. La serata ha riservato ai presenti ottima musica, con la rinomata Animazione con Karaoke Supporter by Alex Penna, best sound in town e la presenza di Roberta Monterosso, vincitrice del Cantaestate 2018, ospite speciale dell'evento, che ha proposto suoi brani inediti. A breve sarà pronto il suo nuovo album. Grande stupore ha suscitato il rinnovato locale, punto di ristoro esclusivo, ubicato affianco a The Mall.

Una storia appassionante quella del Bahama Star “lounge bar e scuola per artisti esordienti” che grazie alle capacità imprenditoriali del titolare Alex penna, continua a raccogliere successi e consensi da quasi un decennio.

Questi i nuovi orari: continuato dalle 7 di mattina alle 21 di sera compreso il servizio della cena.

Inoltre, il Karaoke andrà in scena tutte le sere.

Se desiderate ulteriori informazioni telefonate al 380 7098908 o visitate la pagina Facebook.