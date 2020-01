Festival di Sanremo 2020: secondo ritorno nella città della sua adolescenza per Sabrina Salerno

La showgirl Sabrina Salerno tornerà a Sanremo. Questa volta sarà al Festival mentre, nella sua adolescenza e pur essendo genovese di nascita, ha vissuto per diversi anni a pochi passi dal teatro Ariston.

Per Sabrina è un secondo ritorno nella città dei fiori, visto che nel 1991 fu in gara con la canzone ‘Siamo donne’, a Jo Squillo. L’indiscrezione della presenza di Sabrina Salerno al Festival è stata pubblicata da ‘Blogo’ e viene evidenziato il fatto che potrebbe proprio far parte del cast, che sarà ufficializzato martedì, durante la conferenza stampa al Casinò.

Tra le donne che dovrebbero essere vicino ad Amadeus nella settimana festivaliera sono già state indicate: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo), le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino e Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi).