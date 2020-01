Ventimiglia: sotterrano il cemento di un palo caduto nel Roya anzichè smaltirlo, denunciati dai Carabinieri Forestali

Importante operazione dei militari della Stazione dei Carabinieri Forestali di Ventimiglia in località Varase, sul greto del fiume Roya per una serie di lavori eseguiti da una ditta incaricata dall’Enel, per rimuovere un palo crollato a fine 2019, a seguito delle abbondanti precipitazioni.

La ditta, infatti, avrebbe dovuto ripristinare l’area, smaltendo ferro e cemento del palo caduto. I Carabinieri Forestali hanno eseguito una serie di indagini e di appostamenti, che hanno appurato come i lavori non siano stati assolutamente eseguiti a regola. In pratica la ditta ha smaltito il ferro, caricandolo su un camion senza il dovuto formulario e, per questo, è stata sanzionata con 3.100 euro di multa.

Ma la cosa più grave è lo smaltimento dei monconi di cemento che, anche in questo caso dovevano essere rimossi e portati in discarica. Gli operai della ditta, invece, hanno spezzezzato il cemento, andandolo a interrare nuovamente nell’alveo del Roya e coprendo il tutto. Fortunatamente si tratta di un rifiuto speciale ma non pericoloso, ma i Carabinieri Forestali sono intervenuti sequestrando l’area e, ascoltato il Pm di turno, hanno denunciato la ditta per smaltimento illecito di rifiuti, secondo il testo unico ambientale.

Per concludere la ditta è stata multata per 2.000 euro anche per essere entrati a lavorare nell’alveo del Roya senza alcuna autorizzazione regionale, come previsto dalla Legge.