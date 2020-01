Ventimiglia: 40enne sorpreso dalla polizia con 3 ovuli di droga nascosti in bocca e nella biancheria intima

Aveva nascosto tre ovuli di droga tra la bocca e la biancheria intima ma è stato pizzicato dalla Polizia di Ventimiglia. La scoperta dello stupefacente è avvenuta in seguito ad un normale controllo del territorio fatto dalle pattuglie del reparto di Prevenzione Crimine Liguria, insieme agli agenti della città di confine. I poliziotti all'atto del controllo hanno capito che c'era qualcosa di anomalo.



Dopo diversi sollecitazioni, l'uomo, un 40enne di nazionalità algerina, ha rivelato la droga, circa 25 grammi di hashish suddivisi in tre ovuli confezionati artigianalmente. Di fronte all'evidenza, ai precedenti analoghi collezionati, il soggetto è stato denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Rimane in fase di definizione la regolarità della posizione dello straniero sul territorio italiano, in attesa di un possibile provvedimento di espulsione.