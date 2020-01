Sanremo: polizia arresta tunisino, doveva scontare 3 anni di reclusione per reati commessi a Ravenna

Gli agenti della Polizia di Sanremo hanno eseguito un ordine di carcerazione per un tunisino che doveva scontare una pena a 3 anni di reclusione, oltre al pagamento di 6mila euro di multa. Lo straniero di 36 anni è stato fermato durante un normale controllo sul territorio. Agli agenti l'uomo aveva riferito di essere arrivato dall'Emilia Romagna per svolgere un lavoro nell'edilizia.



Questa persona è stata trovata senza documenti e così i poliziotti, insospettiti, l'hanno portata negli uffici del Commissariato per sottoporla a rilievi dattiloscopici, atti a confermarne l'identità. Così è stato scoperto che sul cittadino tunisino pendeva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Bologna.



La pena è il risultato di un cumulo di precedenti condanne, per reati in materia di stupefacenti e violenza contro le persone, commessi a Ravenna, negli anni precedenti. Per questi motivi gli agenti matuziani hanno dato subito esecuzione al provvedimento. Il 36enne è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Sanremo.