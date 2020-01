Rocchetta Nervina: domani l'inaugurazione del ponte, ma è quasi pronto il progetto per il ripristino della strada

Tornerà come era prima, anzi meglio, la strada Provinciale 68 della Val Nervia, a due chilometri e mezzo da Rocchetta Nervina, da oltre 40 giorni al centro delle attenzioni nella nostra provincia, dopo la frana sotto l’asfalto che ha fatto cedere un’intera curva ed ha isolato il paese.

La conferma arriva dal lavoro su cui stanno operando i tecnici della Provincia di Imperia, ovvero sul progetto di sistemazione della strada, una volta che il ponte sarà inaugurato, ovvero domani mattina. Nessun ulteriore ponte, quindi, per poter unire nuovamente ed in modo definitivo Rocchetta ma il ripristino totale della strada.

I lavori costeranno circa 480mila euro e prevedono la realizzazione di una cosiddetta ‘berlinese’, ovvero un rinforzo del muro sovrastante il luogo franato e, quindi, la ricostruzione totale della strada, con il sistema della palificazione. In progetto anche un guard-rail ‘a sbalzo’, che consentirebbe un lieve allargamento della strada.

In totale, quindi, la frana di Rocchetta costerà alla Provincia 700mila euro, con 220mila circa per l’affitto del ponte e tutte le opere necessarie alla sua costruzione, compreso il noleggio delle gru. Il resto servirà per il ripristino della strada. Questo inizierà dopo la stesura del progetto e non sarà del tutto semplice, visto che si lavorerà con brutte condizioni, sopra un torrente. Ovviamente ci vorrà qualche mese, ma i progettisti sono fiduciosi nel poter riaprire la strada quest’estate.