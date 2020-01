Lo chef Mauro Colagreco, tre stelle Michelin in visita da Kilo la nuova pinseria di Imperia.

La nuova pinseria Kilo, aperta a dicembre sul lungomare Colombo e di cui vi abbiamo dato notizia qui ieri ha avuto la visita di Mauro Colagreco, lo chef numero uno al mondo.

Accompagnato da tutta la sua famiglia, la moglie e i due figli, insieme ad Antonio Buono lo storico chef di cucina del Mirazur, ha molto apprezzato il concept del nuovo locale per la semplicità e l’essenzialità della proposta gastronomica, che presenta elementi di novità e di grande qualità.

La visita con tutta la famiglia è stata una chiara dimostrazione della stima che lo chef internazionale prova nei confronti di Jacopo Chieppa, che ha lavorato per tre anni con lui in cucina al Mirazur prima di lanciarsi in questa nuova avventura a Imperia. Fra le diverse proposte Mauro Colagreco ha dimostrato un grande apprezzamento per la “ka krudo” la pizza farcita con cachi gorgonzola e prosciutto crudo che presenta un gusto in perfetto equilibrio tra salato e dolce e quella con la salsiccia di Bra, un’autentica leccornia per qualità degli ingredienti e ricercatezza degli abbinamenti. Lo chef del Mirazur si è concesso a selfie e foto con tutti i presenti, trasformando la giornata in una grande festa e dimostrando ancora una volta le sue doti di straordinario uomo di relazioni, capace di trasmettere calore e umanità. Prima di andare via ha avuto parole di incoraggiamento per Jacopo e tutto il suo staff ed un sincero apprezzamento per il nuovo locale, che, sebbene aperto da pochi giorni, sta riscuotendo un grandissimo successo non solo fra i cittadini di Imperia, ma di tutta la provincia.

La pinseria Kilo è aperta tutti i giorni dalle 19.00 alle 24.00 per informazioni e prenotazioni telefonare al 0183.681213 e dispone di una vivace pagina Facebook: https://www.facebook.com/kilopinseria/