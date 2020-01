Imperia: 30 partecipanti per la seconda edizione del corso di difesa personale della Questura con l'Ok Club

Ieri sera nella Sala Riunioni della Questura si è svolta la seconda edizione del corso di difesa personale organizzato dalla Questura in collaborazione con l'Ok Club. 30 nuove partecipanti hanno partecipato a questo atteso appuntamento.



Erano state numerosissime richieste, che avevano fatto andare in sold out dopo sole 24 ore i posti disponibili nella prima edizione. Infatti il Questore Cesare Capocasa si era impegnato a riproporre l'iniziativa per dare la possibilità a tutte le donne interessate di partecipare.



La formula riprende le modalità collaudate con il progetto pilota, dunque un ciclo di lezioni teoriche e pratiche finalizzato a sviluppare le tecniche base di difesa personale. L'insegnamento di difesa personale proposto è basato su tecniche semplici ma efficaci, applicabili da chiunque, anche senza aver avuto precedenti esperienze marziali o sportive.



Il Presidente dell’Ok Club, Franco Viani, e il Maestro del Club, Daniele Berghi, hanno illustrato alle partecipanti l’obiettivo e l’idea di fondo della difesa personale, che consiste nel “prevenire il possibile, reagire all'inevitabile e sopportare ciò da cui non ci si può difendere”. Il messaggio che gli istruttori hanno veicolato è che la sicurezza è anzitutto frutto della capacità di percepire in ogni momento il potenziale pericolo; da qui l’importanza, in primo luogo, di un corretto atteggiamento mentale attraverso cui conoscere i propri punti deboli, prevedere i possibili rischi e innalzare la soglia di vigilanza.



Al termine dell’incontro le donne hanno espresso quelle che sono le loro aspettative dalle lezioni che si apprestano ad affrontare: “Faccio questo corso per…”, “superare la paura”, “sentirmi più sicura quando esco”, “ritrovare l’autostima”, “essere più consapevole di me e di ciò che mi sta intorno”, “imparare a gestire ansia e stress”, “è una sfida con me stessa per vedere se e come reagisco di fronte ad un pericolo”. Tutte le presenti hanno dimostrato interesse e partecipazione, ringraziando la Polizia di Stato e l’Ok Club per l’attenzione e la sensibilità.