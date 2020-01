Il Comune di Ospedaletti risparmierà 50mila euro in 4 anni grazie al servizio di tesoreria, Boeri "Soldi destinati a progettualità per i cittadini"

L'amministrazione comunale di Ospedaletti risparmierà 50mila euro in 4 anni attraverso il servizio tesoreria. Si tratta di una progettualità seguita dall'ing. Fabiano Boeri, assessore con delega al bilancio che ha spiegato come sarà possibile: "Nei giorni scorsi il Comune ha attivato la procedura per il rinnovo del servizio di tesoreria. - spiega l'ing. Boeri - L'obiettivo principale era la riduzione dei costi sostenuti per effettuare i bonifici".

"Ormai tutte queste operazioni si svolgono on line. - aggiunge l'assessore - Grazie all'egregio lavoro svolto dall'ufficio tributi, abbiamo interamente azzerato i costi dei bonifici e risparmiato anche sul canone fisso per il servizio di tesoreria".



Il risparmio è maturato sul costo delle singole operazioni, circa 3 euro l'una che poi a fine anno maturavano una spesa complessiva di almeno 12.500 euro. Contestualmente al rinnovo del servizio e con il passaggio ad un nuovo soggetto, Poste Italiane, il Comune ha azzerato il costo dei bonifici.

"Esattamente - conferma Boeri - in questo modo, per i prossimi 4 anni, puntiamo a risparmiare oltre 50mila euro. La pratica è passata in consiglio comunale il 30 dicembre e nei prossimi giorni diventerà pienamente operativa. Bisogna pensare che questi soldi risparmiati sul lungo periodo costituiscono un tesoretto importante per un Comune come il nostro. Questo denaro sarà destinato ad altre progettualità per i nostri concittadini".