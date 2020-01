Festival: il Gran Galà della Stampa anticipato a domenica 2 febbraio

E’ stato anticipato a domenica 2 febbraio, alle 20, il tradizionale Galà della Stampa del Festival in programma al Casinò di Sanremo. La decisione è maturata in queste ore, su richiesta della RAI ed in accordo con la casa da gioco. L’organizzatore dell’atteso appuntamento, Illio Masprone, ha dato parere favorevole, ottenendo dagli altri enti coinvolti nella trattativa, la realizzazione ulteriori iniziative per la città.