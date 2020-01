Vellecrosia: successo di pubblico per il concerto dell'Epifania di Stefano Mhanna

Si è registrato il "tutto esaurito" alla Sala Polivalente "Giacomo Natta" di via Colombo a Vallecrosia per il Concerto di Stefano Mhanna di domenica 5 gennaio 2020. Un'autentica strenna della Befana offerta dal talentuoso 24enne romano Violinista, pianista, organista, compositore e direttore d'orchestra... ha ricevuto calorosi applausi in primis dal sig.Sindaco Armando Biasi e dell'Assessore alla cultura Marilena Piardi, con l'invito a ritornare il prossimo anno. Nel concerto vallecrosino sono riecheggiate al pianoforte musiche di Beethoven, Liszt, Chopin, Mozart e con il violino Bach e Paganini, con tanto di bis prolungato.



(foto E.Raneri)