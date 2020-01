Ponente isolato: il lavoro proseguirà con un ‘tavolo’ operativo, ma il documento discusso stamattina rivela una frattura tra alcuni sindaci (Video)

La lunga e serrata riunione di questa mattina in Provincia ha da un lato dato le risposte in termini di comunione di intenti e, dall’altro, ha portato alla luce una netta frattura tra due distinte fazioni in merito all’iter politico.

I sindaci riuniti di fronte al presidente Abbo hanno in un primo momento testimoniato la loro unità nel muoversi di pari passo per far sentire la voce del Ponente, annunciando tra le righe la possibilità di una manifestazione di piazza con fascia tricolore al petto in occasione della settimana del Festival di Sanremo. Ma la discussione ha poi preso una piega differente quando si è entrati nel merito del documento che questa mattina i sindaci hanno trovato sul tavolo prima dell’assemblea.

Un testo che alcuni sindaci, su tutti Biasi, Giuffra, Ingenito e Conio, hanno pesantemente contestato per la sua genericità e che, per alcuni istanti, ha rischiato di non essere votato dall’assemblea. Da una parte chi si è schierato con il sindaco di Imperia Scajola per una firma immediata e seguente discussione con la Regione, dall’altra chi ha scelto la linea del sindaco di Sanremo Biancheri e preferiva proporre alcuni emendamenti per poi discutere del programma di proposte a un ‘tavolo’ dedicato insieme alla Regione.

Il dibattito è stato a dir poco acceso e si è arrivati a un dunque solo grazie ad alcune modifiche al testo e all’intento di creare davvero un ‘tavolo’ di confronto che possa passare in breve tempo dalla teoria alla pratica. Ancora incerta la data del prossimo appuntamento, ma è chiaro ed evidente che prima di passare al lato operativo della vicenda ci sia una frattura da sanare.