Ponente isolato, i sindaci della provincia di Imperia pronti a scendere in piazza nella settimana del Festival (Foto e Video)

- Ai soggetti coinvolti, la promozione e realizzazione di massicce campagne informative, pubblicitarie e di marketing tese a rassicurare la popolazione e tutti coloro che per lavoro o per turismo si recano nel territorio in questione, sulla sicurezza delle infrastrutture, previa ovvia e puntuale verifica della stessa, nonché a stigmatizzare e smentire le cosiddette fake news che oggi rapidamente si stanno diffondendo. - Alla Provincia di Imperia, territorio di confine e in larga parte montano, il riconoscimento da parte della Regione Liguria e da parte del Governo, di risorse straordinarie per la manutenzione della complessa rete viaria, nonché di fondi significativi ai Comuni del territorio da parte di Regione Liguria per la difesa del suolo".

"Sotto il profilo delle infrastrutture strategiche si richiede, impegnando la Giunta della Regione Liguria e impegnando il Governo, lo stanziamento di risorse eccezionali finalizzate alla realizzazione previa completa progettazione, ove assente, delle seguenti fondamentali infrastrutture:

- Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Genova — Ventimiglia con spostamento a monte del tratto Ospedaletti — Ventimiglia;

- Realizzazione della cd autostrada Albenga — Carcare — Predosa;

- Completamento della statale 28 del colle di Nava tramite la realizzazione del tratto Armo — Cantarana e della variante Pontedassio-Imperia;

- Realizzazione del cd "Tenda bis";

- Completamento della cd "Aurelia bis"

“Viviamo in una provincia periferica e patiamo molto queste situazioni - ha esordito il presidente Abbo - durante le feste c’erano molti turisti francesi, il che testimonia come da una parte non ci siano problemi, mentre dall’altra parte si sono preferite mete diverse. Per la rete autostradale sarebbe opportuno privilegiare la messa in sicurezza. Penso che sia opportuno creare un tavolo che vada a portare le istanze al Governo centrale, c’è questa possibilità”.

“Siamo nel 2020 e penso che nessun Paese al mondo metta turisti sulle strade facendo sì che impieghino 7 o 8 ore per raggiungere la propria meta - ha aperto così la discussione il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - siamo tutti a favore della sicurezza, ma in un periodo di feste le amministrazioni investono per abbellire le città e ci troviamo con un blocco della logistica perché ci sono lavori per la messa in sicurezza o per le barriera autostradali. È una mancanza di rispetto per il nostro territorio, da anni mi ritrovo a dire queste cose. Ci sono stati Comuni che hanno avuto danni per il maltempo, abbiamo chiesto alla Regione di finanziare i lavori, ma dobbiamo evitare le passerelle politiche o le strumentalizzazioni. Qui abbiamo bisogno di risposte che non dipendono dai sindaci. È arrivato il momento di lasciar perdere le azioni di condivisione, ma dobbiamo cambiare metodo. Questo territorio rischia di rimanere isolato, senza un’azione forte e senza risposte elettorali, altrimenti non ne usciremo più. Siamo in emergenza e la situazione sta peggiorando. Penso che, al di là dei documenti condivisi, le cose debbano cambiare con un segnale forte, quello che è stato fatto fino a oggi non basta”.

“L’incontro di oggi è importante non solo per il tema, ma anche per una presa di coscienza che l’unione dei Comuni ha più forza - ha proseguito il sindaco di Imperia Claudio Scajola - abbiamo un insieme di problemi storici, l’isolamento è un fatto storico, ma stupisce che il Tenda sia stato costruito nell’Ottocento in tra anni e mezzo e che il raddoppio vada avanti ora da anni. Siamo nelle condizioni di mettere in ordine le nostre idee, altrimenti le assemblee diventano o passerelle inutili o occasione per i media di mettere in risalto qualche differenza. È nata qualche polemica sul problema del ponte di Rocchetta Nervina, è stata una fatica improba dall’idea di un ingegnere che ha ideato e pensato una soluzione. Quell’idea è stata realizzata con la Provincia che ha ideato e pensato una soluzione, la Provincia ha finanziato i lavori e ora il ponte è lì. Partendo dalle responsabilità e dalle competenze di ciascuno si ottengono i risultati. Abbiamo problemi con i grandi collegamenti: le ferrovie e le strade. Siamo presi da continue emergenze e poi i problemi importanti passano in secondo piano, siamo abituati a mettere in secondo piano i problemi per i quali poi non siamo noi a tagliare il nastro all’inaugurazione. In sostanza, preferiamo avere subito il contributo per sistemare due tombini piuttosto che lavorare sulle grandi strade. È vero che il raddoppio ferroviario avrà bisogno di tempo, come anche la Albenga-Carcare-Predosa, ma se non saremo noi a portare avanti i progetti non si faranno. Spiegatemi perché i lavori per il nuovo ponte ‘Morandi’ lavorano h24 e spiegatemi perché non si può fare la stessa cosa anche sull’altra rete autostradale. Senza interventi non vedremo mai un futuro. Se serve allora andiamo tutti insieme in piazza con la fascia tricolore, ci sono statistiche che confermano come i sindaci abbiano la fiducia della maggioranza dei cittadini, abbiamo una responsabilità perché la gente sa che noi ci siamo. Nell’attesa dei nuovi lavori iniziamo a pretendere più treni, abbiamo un peso avendo anche un assessore regionale ai Trasporti, e che i lavori siano h24 su tutta l’autostrada. Quindi non facciamo passerelle, ma proposte”.

“Si tratta di un problema che ha bisogno di riposte e non di proclami, sono anche io dell’idea che siamo stati eletti, rappresentiamo le nostre comunità ed è giusto che le comunità si sentano tutelate, abbiamo il consenso e propongo una manifestazione di piazza per gridare che il Ponente è stufo di questa situazione - ha proposto il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - è vero che servono le infrastrutture, ma è anche vero che per tutte queste opere occorre che ci si faccia sentire. Non vogliamo fare una class action? Allora troviamo un modo per far sì che le autostrade tutelino il nostro territorio. Se c’è un problema di sicurezza va affrontato e se il concessionario autostradale non è in grado è giusto che il Governo agisca di conseguenza. Il Ponente rischia di morire di isolamento. Una manifestazione farebbe pensare quanto i Comuni siano compatti, insieme ai residenti e alle associazioni di categoria”.