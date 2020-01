Infrastrutture, Di Muro (Lega), "Legittime richieste sindaci Ponente: isolamento cronico risultato di decenni di abbandono"

"Le richieste dei 47 sindaci della provincia di Imperia sono legittime. L'isolamento infrastrutturale, ormai cronico, è purtroppo il frutto di troppi anni di una quasi totale mancanza di considerazione per il Ponente ligure da parte del governo centrale, che ha relegato la provincia ai confini dell'impero. Il completamento del raddoppio della Genova-Ventimiglia, dell'Aurelia bis, l'implementazione dei collegamenti della Val Roya con il Piemonte e l'Albenga-Carcare-Predosa sono opere prioritarie che hanno avuto massima considerazione con la Lega al governo, ma che devono essere inserite nel programma infrastrutturale nazionale. Sicuramente porterò all'attenzione dell'attuale governo il documento elaborato dai sindaci perché si traduca in fatti concreti e reali contro l'isolamento dei collegamenti del Ponente. Nelle prossime settimane, metteremo al centro di una giornata di confronto, organizzata dalla Lega, sul tema delle infrastrutture e dei collegamenti della provincia per individuare necessità e richieste degli stakeholder e degli amministratori locali anche sulle piccole opere e sulla viabilità nell'entroterra, dalla costa alle vallate". Lo dichiara il deputato dalla Lega Flavio Di Muro.