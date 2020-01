Costa e Pisani (Liguria Popolare): “L’avvocato e consigliere comunale a Martino Rossiglione candidato alle prossime regionali con Liguria Popolare”

Pier Luigi Martino, avvocato specializzato in Diritto Civile e Tributario e consigliere comunale a Rossiglione correrà alle prossime regionali con Liguria Popolare.

A darne l’annuncio il presidente Andrea Costa e il capogruppo Gabriele Pisani: “L’avvocato Martino porta un importante arricchimento alla compagine che si presenterà alla competizione elettorale regionale – affermano -: Liguria Popolare si presenterà con proprie liste in tutte e quattro le provincie della Liguria a sostegno della candidatura dell’attuale Governatore della Regione Giovanni Toti”.

Prende forma la compagine di Liguria Popolare, mentre continua a crescere questa esperienza civica che sempre di più riesce ad accogliere al proprio interno donne e uomini accomunati dal desiderio di impegnarsi in prima persona per il bene comune e del territorio.

“Ringraziamo Martino per averci dato la fiducia e per voler portare la sua esperienza e le sue peculiarità all’interno di Liguria Popolare”, aggiungono i consiglieri regionali Costa e Pisani.

Intanto a breve si terrà un importante appuntamento a Sanremo con gli stati generali di Liguria Popolare per la provincia di Imperia, l’ultima ad essere entrata a far parte del movimento civico. L’appuntamento è in programma per il 19 gennaio.