La scrittrice sanremese Elena Esposito torna in libreria con “Le altre me”

La scrittrice sanremese Elena Esposito torna in libreria con un nuovo romanzo di formazione, “Le altre me”, di Leucotea Edizioni. Si tratta del secondo romanzo dopo “Ritorno a casa”, anch’esso pubblicato con la casa editrice sanremese.

La protagonista Claudia, trent’anni, ha quella che molti definirebbero una vita perfetta. Eppure, da troppo tempo, non piange, non ride, non si emoziona e non si appassiona più a nulla. Il suo ultimo ricordo davvero felice è legato alle estati della sua giovinezza trascorse nella casa dei nonni a Bajardo. È proprio in quel paesino dell’entroterra ligure che decide di trascorrere qualche giorno alla ricerca di quella felicità perduta. Attraverso l’incontro con vecchi e nuovi amici, e con l’aiuto di un misterioso mazzo di tarocchi, sarà costretta a confrontarsi con tutte le versioni che avrebbe potuto essere.