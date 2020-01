Come recuperare video e foto cancellati dal mio PC? Con un software di recupero dati EaseUS!

Hai appena svuotato il cestino senza recuperare file importanti o hai fatto sparire foto e video dal tuo computer? Un'immagine importante o un'intera cartella è scomparsa, senza dubbio a causa di un errore di gestione? O forse, hai formattato accidentalmente la scheda di memoria nella tua fotocamera digitale o un intero disco rigido del computer? Non farti prendere dal panico, ci sono software per trovarli.

Tutti hanno già perso file per errore, ma non è inevitabile. Diverse cause possono portare alla perdita delle foto sul disco rigido interno o esterno. Queste includono una mossa sbagliata, una cancellazione imprevista o una sovrascrittura. Anche i danni fisici al disco rigido possono causare la perdita delle foto, in particolare per i dischi rigidi esterni portatili che hanno maggiori probabilità di subire la perdita di dati. Se hai archiviato le tue foto di famiglia o scatti professionali proprio lì su quell'apparato, non disperare poiché c'è ancora la possibilità di recuperarle. A seconda della gravità del problema, hai la possibilità di optare per un software recupero dati. Perdere foto è sempre fonte di problemi, soprattutto se non sono ancora state salvate su un'unità di archiviazione sicura. Fortunatamente, è possibile recuperare foto o video cancellati per errore, grazie a questi software dedicati, sia che si tratti del disco rigido del computer o della scheda di memoria della fotocamera.

Infatti, i dati rimangono presenti, ma non sono né visibili né consultabili. Finché non si scattano nuove foto o si aggiungono di nuove, è ancora possibile ripristinare le foto cancellate. Per un efficace recupero delle tue foto, scegli una delle soluzioni proposte da EaseUS e potrai scaricare gratuitamente un software per recuperare foto dal computer, scheda di memoria, scheda SD, drive USB, fotocamere digitali e molto altro ancora. Quest'ultimo ti consente di trovare le foto eliminate sia sul tuo computer che sulla scheda SD della tua fotocamera, su un disco rigido esterno o su un telefono cellulare. Per recuperare le foto cancellate dal cestino, installa il software sul tuo computer e avvialo.

Se le foto sono state eliminate su un altro dispositivo di archiviazione, collegare il dispositivo di archiviazione al computer e avviare il software. Prima di iniziare il processo di recupero, prepara un luogo sicuro per ospitare le tue foto. Una volta attivato, il software visualizza un elenco di supporti di archiviazione collegati. Scegli quello su cui desideri trovare i file in modo che il software possa eseguire un'analisi. Dopo la scansione, verranno presentati tutti i file recuperabili. Basta selezionare le foto che ti interessano e salvarle.