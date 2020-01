Mobilitazione di soccorsi in serata per recuperare una donna di 33 anni rimasta bloccata nella zona del Monte Grai, nel territorio comunale di Triora. Pare che si sia infortunata e che, non potendo più tornare indietro sulle proprie gambe, abbia chiesto l'intervento dei soccorritori. Le sue condizioni sono comunque buone.

In azione il 118, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e il soccorso alpino.