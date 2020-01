Spaccio di droga e prevenzione, attività dei Carabinieri di Sanremo: 137 persone identificate e 81 veicoli controllati

Oltre all'arresto di un 21enne a Taggia (LEGGI LA NOTIZIA QUI), sono stati effettuati diversi controlli da parte della Compagnia Carabinieri di Sanremo. 137 persone identificate e 81 veicoli controllati, questo il bilancio della massiccia attività attuata su disposizione del comando provinciale dell'Arma. In particolare sono state passate al setaccio quelle aree note come potenziali piazze di spaccio spesso frequentate da minori o poco più.



Nell'ambito di queste attività di contrasto e prevenzione, i Carabinieri, proseguiranno anche nel 2020 con i controlli nei pressi delle scuole, nelle zone più frequentate, nelle vicinanze di centri di aggregazione, anche con cani addestrati alla ricerca di stupefacenti. Dymo, un pastore tedesco di 5 anni, ha già operato nella riviera dei fiori per ben 12 volte nello scorso trimestre.



Il messaggio dev’essere chiaro: "No alla droga per i danni che questa provoca a livello fisico, cerebrale, comportamentale e relazionale, anche con l’eventuale insorgere di gravi malattie psichiatriche" - ricordano dall'Arma dei Carabinieri.