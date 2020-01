Sanremo: due pedoni investiti nel giro di pochi minuti in via Roma, mobilitazione di soccorsi

Incidente questa mattina in via Roma a Sanremo. Un pedone è stato urtato da uno scooter, all'altezza con via Volturno. Il traffico ha subito forti rallentamenti. La persona ferita è stata trasferita in Ospedale dalla Croce Rossa per accertamenti le sue condizioni non sono gravi. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale matuziana.

A pochi minuti dal primo incidente, anche un secondo pedone è stato investito nello stesso tratto di via Roma. Anche in questo caso il tutto si è risolto con il trasferimento del ferito all'ospedale grazie all'intervento della Croce Verde di Sanremo.