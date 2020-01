Sanremo: estrae taser durante una lite per gelosia in centro, 52enne denunciato dalla Polizia

Estrae un taser durante una lite per gelosia e poi fugge ma viene rintracciato e denunciato dalla Polizia di Sanremo. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Manzoni ma all'arrivo dei poliziotti non c'era più traccia delle persone coinvolte e segnalate al numero d'emergenza 112.

Grazie alla collaborazione fornita da alcuni testimoni gli agenti hanno ricostruito dapprima la dinamica. Sembra che almeno 3 soggetti avessero iniziato a discutere animatamente, per apparenti motivi di gelosia, questo fino a quando uno di loro non ha estratto il taser, un'arma capace di emettere scariche elettriche, puntandolo verso uno degli altri soggetti coinvolti nella lite, per poi dileguarsi a bordo di una macchina insieme ad una donna. Il tutto sotto gli occhi di numerose persone che hanno fornito il numero di targa ed il modello della vettura.

L'individuo che aveva estratto l'arma è stato rintracciato poco dopo all’incrocio tra via Roma e corso Mombello. Gli agenti hanno identificato l'uomo un sanremese di 52 anni che si trovava in compagnia della moglie, coetanea. Il matuziano ha raccontato di avere da tempo un dissidio con il soggetto con il quale poc’anzi si era scontrato e che quel pomeriggio, dopo essere stato avvicinato da questi insieme ad un altro uomo, entrambi con fare minaccioso, spaventatosi e temendo di subire un’aggressione aveva estratto il taser a scopo dissuasivo. Il racconto non ha evitato una denuncia a piede libero per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre, la pistola elettrica è stata sequestrata.