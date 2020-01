Incendio a Bregalla di Triora: Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme vicino ad una casa

Nella notte, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Bregalla, piccola frazione di Triora. Un incendio ha interessato per alcune ore una porzione di bosco nei pressi di una casa.



Per fortuna le fiamme hanno interessato soltanto la vegetazione e non hanno portato al ferimento o all'intossicazione di nessuna persona. I pompieri hanno operato fino alle prime luci dell'alba per spegnere l'incendio e bonificare l'area. Non è stato necessario far evacuare l'abitazione.



Rimane da comprendere da dove siano partite le fiamme. Sull'accaduto sono in corso accertamenti per determinare l'origine del rogo.