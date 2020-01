Arresti domiciliari per un 21enne: Carabinieri di Taggia gli trovano 300 grammi di marijuana in camera da letto

Un 21enne di Taggia è stato arrestato dai Carabinieri perchè in casa aveva 300 grammi di marijuana e tutto l'occorrente per la pesatura ed il confezionamento della droga.



I militari sono intervenuti nell'ambito dei controlli provinciali finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, osservando in particolare i soggetti già noti nel peculiare ambito criminale. Il giovane italiano era già noto alle forze dell'ordine e pertanto i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare.



Oltre alla marijuana occultata in camera da letto, gli uomini del comandante Mauro Felice Rinaldi hanno sequestrato anche tre piante dell’altezza di circa 15 cm, un bilancino di precisione e diverse buste monouso in polietilene a chiusura ermetica, idonee al confezionamento della sostanza. Il 21enne è finito agli arresti domiciliari. Gli è stato contestato il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti