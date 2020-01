Tra Natale e Capodanno oltre 2 mila accessi ai Pronto Soccorso, ma il sistema ha retto bene. Ora si attende il picco di influenza

Il periodo delle feste è sempre a dir poco critico per la gestione dei servizi sanitari in provincia. L’afflusso turistico incide non poco, senza dimenticare i malanni di stagione e altre problematiche che possono verificarsi a ridosso degli ultimi giorni dell’anno.

Anche le festività appena concluse non hanno fatto eccezione e i dati lo confermano: i punti di Primo Soccorso di Bordighera, Sanremo e Imperia hanno accolto 2313 pazienti nel solo periodo che va dal 22 al 31 dicembre. Un dato impressionante, ma in linea con quelli degli anni precedenti.

Il sistema, comunque, ha retto al meglio, dimostrandosi all’altezza delle richieste. Ci sono, ovviamente, i casi di alcuni codici ‘verdi’ o ‘bianchi’ che hanno dovuto aspettare per qualche ora al Pronto Soccorso, ma rientra nei normali tempi di attesa nei periodo di maggiore affollamento. Durante le feste tutto è stato pianificato anche con l’attivazione degli ambulatori di medicina generale e di gestione dei codici ‘bianchi’ proprio per far fronte al fisiologico aumento degli accessi e sembra che abbia funzionato, non si sono registrate grosse criticità.

Ora l’Asl1 si sta preparando per il picco influenzale, atteso con qualche giorno di ritardo per circa la metà di gennaio. Un lavoro concordato con Regione Liguria per fare in modo che anche gli ambulatori di medicina generale siano d’aiuto.

“Le misure messe in atto per affrontare questo periodo critico, in sintonia con Regione Liguria, hanno funzionato - commenta ai nostri microfoni Marco Damonte Prioli, direttore generale dell’Asl1 - ora siamo pronti per mettere in atto le misure necessarie qualora si verificassero picchi di accessi legati all’influenza”.