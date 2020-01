Scuola: dopo le vacanze natalizie, il Ruffini di Imperia si presenta con alcune novità

Riaprono le scuole dopo la parentesi delle vacanze Natalizie e, proprio in questo mese di gennaio, in cui gli studenti delle classi terze media e le loro famiglie sono chiamati ad iscriversi all’Istituto di scuola superiore, il Ruffini di Imperia, si presenta con alcune novità.



"Viene ribadito da più voci che nel nostro paese, le aziende fanno sempre più fatica a trovare le figure di cui hanno bisogno per la tendenza degli ultimi anni rivolgersi all’istruzione liceale tralasciando in secondo piano quella tecnica. Ebbene, siccome nella realtà dei fatti, è proprio nell'ambito dell’Istruzione tecnica e del «Saper fare», che è previsto il maggior numero di assunzioni, l’istituto Tecnico Ruffini ha deciso di aderire, unico in Liguria, alle rete I.T.E.F.M., una Rete nazionale che riunisce gli istituti ad indirizzo amministrazione finanza e marketing.

L’intento è quello di ribadire e diffondere quella cultura tecnica, economica e imprenditoriale che da sempre caratterizza la spina dorsale del nostro paese. La competenza «tecnica», è una chiave importante per entrare nel mondo del lavoro attuale e del futuro, ed ¨proprio con questa convinzione che gli insegnanti dell’Istituto si renderanno disponibili, su prenotazione, ad attivare laboratori riguardanti i diversi indirizzi nell’Open day di sabato 18 Gennaio.

L’open day sarà, come sempre, un’ importante occasione per presentare nel dettaglio i 4 corsi di studio tecnico e i genitori degli studenti delle scuole medie troveranno i docenti, che con la collaborazione entusiasta degli studenti, li accompagneranno a scoprire l’offerta formativa d’istituto i suoi numerosi laboratori, informatici e non solo, spiegando loro le peculiarità sia degli indirizzi tecnico economici, che di quelli tecnico tecnologici".

Sin da ora, visitando il sito della scuola https://iisruffini.edu.it/ sarà possibile prenotarsi per alcune lezioni di indirizzo.