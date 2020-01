Sanremo: il 2020 è anno record per i centenari, in 26 tagliano il traguardo delle 100 candeline

Non solo il baby boom di inizio anno, il 2020 di Sanremo si affaccia su un nuovo record anagrafico. Stando ai dati di Palazzo Bellevue, l’anno appena iniziato segnerà un incremento notevole dei centenari: si passa dagli 8 dei 2019 ai 26 del 2020 (23 donne e 3 uomini).

Il dato è emerso durante il lavoro della segreteria del sindaco Biancheri per redigere il prospetto necessario per poi predisporre le tradizionali feste per celebrare l’importante traguardo delle 100 candeline. Notevole lo scarto con l’anno scorso quando furono in 8 a festeggiare i 100 anni, nel 2020 saranno ben 18 in più.

Il dato sanremese è in linea con le statistiche nazionali e internazionali che vedono un incremento dell’età media, ormai il traguardo dei 100 anni non è più così irraggiungibile. Ma è anche vero che uno scarto così massiccio da un anno all’altro è degno di nota.