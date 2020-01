Sanremo chiude le feste con un bilancio molto positivo, Di Baldassare: “Periodo importante, la città si è dimostrata pronta”

Sanremo chiude un periodo a dir poco positivo per tutto il comparto turistico cittadino. L’ottimo clima e i tanti eventi hanno attratto i vacanzieri nonostante la situazione dei trasporti sia a dir poco drammatica per la nostra regione.

Entusiasmo nel commento di Andrea di Baldassare per Confcommercio Sanremo: “Un periodo natalizio importante grazie anche al clima che ci ha aiutati molto, i turisti a Sanremo possono mangiare al sole anche a dicembre. Era pieno di persone nonostante le preoccupazioni per le autostrade e per i trasporti che rappresentano l’80% del turismo per la nostra zona”.

Positive anche le indicazioni del comparto alberghiero: “Le presenze sono state notevoli per alberghi, ristoranti e bar, un po’ meno nei negozi. Alcuni arrivi dell’ultimo momento hanno colmato le disdette arrivate a seguito delle problematiche sulle autostrade”.

“La città si è dimostrata pronta, c’era euforia - conclude Di Baldassare - darei un voto positivo alla città, un successo. Ma siamo preoccupati per la psicosi autostrade dei prossimi mesi, dobbiamo fare qualcosa. Si rischia di rimanere isolati per colpe non nostre. Un ‘grazie’ agli imprenditori che continuano a investire tempo, denaro ed energia”.