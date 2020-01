I buoni auspici dei sindaci per il 2020: da Vallecrosia, Biasi punta alle grandi opere di riqualificazione come il waterfront, la nuova scuola ed i marciapiedi

Le grandi opere di riqualificazione e restyling delle aree urbane caratterizzeranno il 2020 di Vallecrosia. Ne è convinto il sindaco Armando Biasi che ha voluto scattare una fotografia dell’anno che verrà.



Che cosa aspettarsi quindi per i prossimi 12 mesi? “Credo e spero che sia in continuità con l’anno precedente. Nel 2019 abbiamo iniziato quell’opera importante e fondamentale di ridare a Vallecrosia la dignità e l’immagine che meritava. - analizza il primo cittadino - Sono entrato a svolgere questo ruolo di sindaco l’anno scorso, nel 2018 e c’erano tante parti di Vallecrosia abbandonate. Mi ricordo che in prossimità del solettone, di fronte alla scuola guida, c’era addirittura la demarcazione di un marciapiede con la transenna che era posta lì da 4 anni e mezzo. Non ultimo, via Colombo, un marciapiede dissestato con alberi in mezzo alle carreggiate, in mezzo ai marciapiedi e via discorrendo. Il 2019, è stato un anno in cui abbiamo restituito questa sensazione di attenzione al bene comune e abbiamo iniziato una serie di opere pubbliche”.





“Il 2020 vedrà l’inizio del progetto e la realizzazione, con fondi ottenuti dalla Regione, con questo mandato, con il fondo strategico, circa 700mila euro, per la riqualificazione quasi del 50% del waterfront di Vallecrosia. - annuncia il primo cittadino - Voi immaginate una città costiera che vive anche di turismo durante il periodo estivo ma il mare è una demarcazione e un sentimento ma soprattutto è un compagno di viaggio di una città come Vallecrosia, quindi di poterlo riqualificare e restituire ai residenti, ai turisti ed agli amici che vengono da noi. Sarà un qualcosa che sia bello, piacevole e dia prospettiva. Questo ci inorgoglisce”.



“Verso la metà, fine anno, inizieremo i lavori della nuova scuola media e tutto quello che riguarda il campus correlato a questi lavori. - prosegue Biasi - Ci sarà un percorso di riqualificazione delle aree urbane di Vallecrosia e l’inizio del posizionamento del sistema di videosorveglianza cittadina e la realizzazione di una serie di marciapiedi, finanziati in questo mandato amministrativo e tanto altro”.



Poi il sindaco conclude analizzando: “Sembra che uno voglia essere un po’ pavone ma d’altronde se uno si impegna, ama la propria città e ha passione per la quotidianità amministrativa, alla fine i risultati arrivano”.