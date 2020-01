Autorizzato l’ampliamento dell’Aeroporto di Nizza, si passerà a 18milioni di passeggeri all'anno

Bernard Gonzales, Prefetto delle Alpi Marittime, ha firmato l’autorizzazione all’ampliamento dell’Aeroporto di Nizza.

Il permesso di costruzione consentirà di ampliare la struttura aeroportuale consentendole, a regime, fra due anni, di accogliere 18 milioni di passeggeri l’anno, 4 milioni in più rispetto al volume attuale.

Sarà l’architetto Stéphane Aurel a firmare il progetto che prevede la realizzazione di nuovi locali, al terminal della pista 2, così da con sentire di smaltire i passeggeri che giungeranno a bordi di aerei di rilevanti dimensioni con 6 porte d’imbarco e altrettante sale di pre imbarco.

Una soluzione modulare che sarà in grado di “trattare” sia i passeggeri dell’area Shengen, sia quelli extra comunitari.

La formula “modulare” sarà in grado sia di accogliere due A 380, sia sei A 320, previsti inoltre 35 banchi di registrazione, nuove aree per i bagagli con 3 nuovi tappeti di trasporto.

Qualche polemica è in atto, soprattutto da parte della popolazione che vive nei pressi della struttura aeroportuale che sostiene che non siano chiare le misure adottate per evitare problematiche sonore e di inquinamento, così come non siano stati forniti sufficienti chiarimenti sull’impatto ambientale.