Arma di Taggia: nuovi spazi per i pescatori grazie ai fondi europei, la consegna prevista entro 45 giorni (foto)

Tra circa un mese e mezzo dovrebbe essere ultimata la realizzazione dei nuovi spazi per la pesca sostenibile all’interno della darsena di Arma di Taggia. Si tratta di un progetto nato dalle richieste dei pescatori professionisti che lamentavano l’assenza di uno spazio per effettuare la vendita del pescato direttamente al pubblico.



Una progettualità fortemente voluta dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore Chiara Cerri, che ha seguito la pratica per ottenere l’importante finanziamento dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020. I nuovi volumi ricavati a monte della darsena offriranno un: ampliamento degli spazi di servizio per il ricovero delle dotazione di pesca. Contestualmente l’opera prevede interventi di miglioramento dello spazio di banchina dedicato alla vendita del fresco dove ad oggi operano due imprese. Infine, la sistemazione degli spazi di vendita e relativa impiantistica necessaria.



E’ la Olivieri Srl la ditta che sta portando a termine l’attesa opera. Il progetto ha un costo di 120mila euro di cui 87mila provenienti dall’Unione Europa (FEAMP – Fondo europeo per la pesca). Al momento rimangono da ultimare gli scarichi e le opere edili. Salvo imprevisti per fine febbraio o al più tardi marzo l’intervento sarà ultimato.