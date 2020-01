Sanremo: il nostro lettore Giorgio chiede un intervento del Comune per migliorare la sicurezza di corso Marconi

Il nostro lettore Giorgio Bottani ci scrive per dire la sua in merito alla situazione del traffico e della sicurezza stradale nella zona di corso Marconi.

Quali sono le zone dove si registrano più incidenti? “La strada in cui se ne sono verificati di più nel 2019 è stata corso Marconi, all’ingresso Ovest della città: in totale 28” ha riferito Frattarola. Questo è noto all'Amministrazione. Cosa è stato fatto? Praticamente nulla. È stato posizionato un finto autovelox, notoriamente spento. Da sempre. Non ci sono dissuasori di velocità o dossi rallentatori sul rettilineo, dove regolarmente si raggiungono velocità pericolosissime, specialmente con gli scooter. Ci sono già stati vari morti. Cosa è necessario in più per intervenire? Corso Marconi è una strada pericolosissima oppure una "camera a gas" per la fila di macchine bloccate dal semaforo al bivio con via Padre Semeria. Il traffico scorre regolare solo quando il semaforo è guasto. Non sembra complesso prevedere una rotonda che alleggerirebbe anche la coda cronica da via Padre Semeria, accesso dal casello autostradale della A10. Il "semaforo intelligente" è stato un insuccesso clamoroso. Ci sono sempre code e il traffico è a senso unico alternato per la presenza di autovetture sempre parcheggiate ad ostacolare la careggiata. L'assessore alla Viabilità se favorisse e risolvesse l'accesso a Sanremo dal confine francese, passerebbe alla storia e tutta la città sarebbe grata.