Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 8 a domenica 12 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

20.30. Presentazione del corso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana, organizzato dal Comitato di Imperia (dieci lezioni teorico-pratiche). Sede della Croce Rossa Italiana in via Trento 3, info 339 5914942

BORDIGHERA

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

16.30. Per il primo appuntamento del 2020 della rassegna Bordilibro, Raffaella Ranise, introdotta dalla dottoressa Laura Amoretti, presenta il libro ‘I Romanov. Storia di una dinastia tra luci e ombre’ (ed. Marsilio Editore). Intervento musicale a cura della cantante russa Youlia Bouslenko. Al termine, break a base di dolci tipici russi, accompagnati da the servito nel tipico Samovar. Ex Chiesa Anglicana

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)





GIOVEDI’ 9 GENNAIO

SANREMO

17.00. Premio Confindustria Casinò di Sanremo ‘Cento Anni da Qui’. Partecipano il dott. Vincenzo Boccia, Presidente nazionale di Confindustria, e il dott. Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2. Apre l’evento il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo 250° anno della nascita di Ludwig Van Beethoven: inaugurazione eroica’ (info). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

VENTIMIGLIA

16.00. Per il ciclo conferenze ‘Il Confine: Limite ed Opportunità’, incontro dal titolo ‘Un’accoglienza senza confini. L’integrazione vissuta sul campo’. Antiquarium, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134, ingresso libero

BORDIGHERA

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

21.00. Per il Laboratorio Autostima di Noi4You, incontro sul tema ‘Il rapporto tra fratelli’ tenuto dalla Dr.ssa Patrizia Sciolla. Sede della Croce Rossa, info 334 9999304

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



VENERDI’ 10 GENNAIO

SANREMO

16.30. ‘La divina - Omaggio a Maria Callas’: concerto con le più belle arie d’opera con Elena Rossi (soprano), Alessandro Fantoni (tenore), Maria Paola Bidone (testi e voce recitante), al pianoforte il Maestro Andrea Albertini (15/20 euro). Teatro Centrale (info)

16.30. Per l’Unitre, la Prof.ssa e critica d'arte Daniela Lauria interviene sul tema ‘La collezione Guatelli, arte grafica ed emigrazione tra ‘800 e ‘900). Sala degli Specchi del Comune

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

VENTIMIGLIA

21.00. Spettacolo di Vittorio Sgarbi in ‘Raffaello’. Teatro Comunale, info 0184 6183225

VALLECROSIA

10.30. Alzabandiera e cerimonia in onore del Tricolore Italiano, a cura dell’A.N.C.R.I. alla presenza delle scolaresche. Rotonda Marinai d’Italia Lungomare G. Marconi

BORDIGHERA

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

17.00. Inaugurazione ‘Materia Colore Luce’ di Aurelio Bellini. Centro culturale Polivalente ex Chiesa Anglicana, Via Regina Vittoria, ingresso libero, fino al 25 gennaio (h 15.30/17)

21.00. La Compagnia stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’ presenta la commedia ‘Il servitor… servito’, liberamente tratto da una commedia di Georges Feydeau intitolata ‘A me gli occhi’. Palazzo del Parco, ingresso ad offerta libera, info 333 2866165

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale di Compagnie amatoriali con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri: ‘Vegnii C’aa Va Contu’ a cura della Compagnia Riemughe surve di Montalto Ligure (quattro nuove serie di sketch dialettali scritti da Silvana Bianchi). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



SABATO 11 GENNAIO

SANREMO

11.55. 32° Campionato Invernale West Liguria - tappa ‘Inverno in Regata’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, anche domani (più info)

15.00. Torneo benefico di Burraco a cura del Lions Club Sanremo Matutia (iscrizione 20 euro). Tennis Club Sanremo, info 339 4134055

16.00. ‘Méli-Mélo’: spettacolo proposto dalla compagnia Arts Z'En Scène e a cura della SIDEF Società Italiana dei Francesisti, Sezione di Sanremo. Palazzo Roverizio, via Escoffier 29

20.30. Festeggiamenti per il Capodanno Vecchio Russo organizzato dall'associazione culturale Liguria Russia Sanremo Nice e Cote d'Azur con intrattenimento musicale a cura di Marisa Fagnani e Gianni Martini (65 euro, per bambini sino ai 13 anni 40 euro). Ristorante Biribissi del Casinò, info e prenotazioni 327 9852333

21.00. Per la Stagione teatrale del Casinò, Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno in ‘I soliti Ignoti’. Regia di Vinicio Marchioni. Teatro dell’Opera del Casinò

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



18.00-22.00. ‘Apericena per Haiti’ a dieci anni dal terremoto promosso dalle associazioni Aksyon Gasmy, AIFO, Mesì-Mesì e SunUp. Il Puerto, spazio aggregativo giovani, viale Matteotti 31



21.00. Concerto con la corale San Maurizio del Duomo diretta dal M° Giorgio Revelli con Giovanni Sardo violino solista, Ines Aliprandi e Stefano Superno voci, al pianoforte Ines Aliprandi e Leonardo Ferretti, al contrabbasso Mauro Demoro. Duomo di San Maurizio

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

BORDIGHERA

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.30. Primo incontro del corso di massaggio infantile gratuito rivolto a genitori tenuto dalla dott.ssa Elisa Soleri e organizzato dal Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia. Ex seminario di Bordighera in via Aurelia 143 (tutti i sabati fino all’8 febbraio), info 327 1412875 (sms)



16.00. Presentazione al pubblico del paravento teatrale dipinto dal pittore Giuseppe Ferdinando Piana per il Museo dell’amico Clarence Bicknell, dopo le complesse operazioni di conservazione e restauro che lo hanno recentemente interessato. Museo Clarence Bicknell

DIANO MARINA

15.30. Per le Conversazioni con l’architetto Sonia Giordano, incontro ‘Leonardo a Milano, il mistero dell’Ultima Cena’ dedicato alla lettura dello straordinario affresco dipinto tra il 1494-1498 dal genio leonardesco nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie nella città meneghina. Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica ‘A.S. Novaro’, ingresso libero



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



20.00. Falò di San Mauro in Località Varcavello



22.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, spettacolo ‘Con-Divisione’della compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)



DOMENICA 12 GENNAIO

SANREMO

8.00-20.00. Mercato Antiquario di Sanremo con circa 80 espositori di antiquariato e brocante, con una selezionata raccolta di oggetti d'epoca, collezionismo e curiosità. Piazza Muccioli e Piazza Eroi Sanremesi (ogni seconda domenica del mese)

10.00. Convegno con presentazione del libro di testimonianze su Orazio Raimondo. Introduce Carlo Ragni, Maestro Venerabile della Loggia Giuseppe Mazzini. Relazionano Giovanni Anania, presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Liguria, Luigi Cocchi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Genova, Gerson Maceri, storico, Leo Pippione, presidente della Famija Sanremasca. Conclusioni a cura di Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia (Palazzo Giustiniani). Teatro Centrale, ingresso libero e gratuito

11.55. 32° Campionato Invernale West Liguria - tappa ‘Inverno in Regata’. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città (più info)

IMPERIA

21.15. ‘Celtic dream’: musica dal vivo con Sabrina Bonfadelli, voce e flauto, Gianna Williams, voce e arpa, e Gigi Bottino, voce e chitarra. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA



9.00. Escursione alla scoperta delle fortificazioni sabaude costruite sopra la baia di Villefranche-sur-Mer con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703

BORDIGHERA

15.00. Premiazione di tutti i partecipanti alla XX edizione dei Presepi sotto le Stelle. Grandi festeggiamenti dell’anniversario del concorso con sorprese, doni e rinfresco. Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Arti & sapori': Mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

VALLEBONA

10.00-17.00. Per il ciclo ‘Il Ritmo della Vita – vivere pienamente ogni momenti in armonia e benessere’, incontro tenuto dalla dott.ssa Raffaella Rognoni. Sala Polivalente adiacente piazza Libertá, info 347 6094033



FRANCIA

MONACO

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)





