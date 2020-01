Vallecrosia: dall'opposizione critiche sulla sicurezza e la manutenzione delle strade

I consiglieri comunali di minoranza intervengono in merito alla sicurezza, il decoro e la manutenzione del patrimonio e delle strade comunali

Scrivono dall'opposizione: “Ha veramente dell'incredibile l'installazione di un palo della segnaletica stradale al centro del marciapiede. Questa è l'attenzione che l'amministrazione pone agli interventi spendendo soldi pubblici nella città il risultato forse di un anno e mezzo di amministrazione. Il sindaco dichiara che avendo un solo e unico operaio e da qui capiamo che non conosce neanche la pianta organica del proprio comune perché gli operai sono due il palo Sicuramente è stato messo su indicazione di qualcuno e pertanto il controllo doveva essere attento e vigile sul buon operato. Sicuramente grazie alla nostra segnalazione grazie al nostro controllo e non alla polemica il palo ci auspichiamo che venga spostato per evitare intralcio ai pedoni e per testimoniare che lavori vanno fatti con attenzione cura e controllo quello che questa amministrazione ha sempre dichiarato di fare ma poi come si suol dire predica bene ma razzola male. Avremmo potuto chiamare il Gabibbo e Striscia la Notizia perché un'operazione un intervento simile avrebbe sicuramente preso il primo premio ma invece abbiamo segnalato tempestivamente la problematica al fine che la stessa potesse essere velocemente risolta grazie alle segnalazioni che ci arrivano dai cittadini che frequentano la nostra città”.