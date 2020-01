Sanremo: interrogazione sulla situazione statica delle scuole da 'Liguria Popolare', le risposte dell'Amministrazione

I Consiglieri comunali di opposizione, Sergio Tommasini e Piero Correnti (Liguria Popolare), hanno inviato una interrogazione al Sindaco ed all’Amministrazione in relazione ai 19 incarichi per la verifica delle vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali (Elementari Rubino, Medie Pascoli, Liceo Amoretti, Elementari Scaini, Liceo Cassini, Colombo e IPSIA Marconi, Elementari Asquasciati, Media Nobel, Elementari e Medie via Volta, Elementari Ghirotti Bussana, Elementari Rodari, Materna Goretti, Materna Montessori, Materna Villa Vigo, Elementari Verezzo, Elementari Castillo, Elementari San Giacomo e San Lorenzo).

“Allo stato attuale – scrivono i Consiglieri - risulta consegnato solo quello delle Scuole Pascoli per cui apprendiamo anche la controperizia che ha definito la possibilità di riutilizzare come plesso scolastico parte dell’edificio nel 2020 per le scuole medie. Non ci risultano evidenze degli altri studi al fine di capire e condividere lo stato di salute degli altri edifici”.

Gli uffici comunali hanno fatto il quadro riassuntivo della situazione degli studi di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici cittadini, alla data attuale. “I controlli degli uffici tecnici sulle relazioni depositate – scrivono gli uffici di palazzo Bellevue - sono ancora in corso, visto che la consegna degli elaborati relativi a numerosi edifici è avvenuta solo negli ultimi giorni. Inoltre, in ragione della complessità e della numerosità delle verifiche strutturali, parte degli incarichi non sono ancora conclusi e un quadro compiuto potrà aversi solo a completamento degli stessi”.

Ai sensi della normativa vigente un’eventuale inadeguatezza sismica non comporta l’obbligo di interventi di miglioramento-adeguamento sismico immediato, ferma restando la programmazione e l’esecuzione degli stessi in tempi adeguati. Un’eventuale inadeguatezza statica determina invece la necessità di mettere in atto provvedimenti (opere di consolidamento, restrizioni d’uso, cambio di destinazione d’uso, etc.) per garantire la sicurezza strutturale dell’edificio nei confronti delle azioni statiche stesse.

Queste le note delle problematiche statiche ad oggi riscontrate.

Scuola Ghirotti:

- Criticità statiche riscontrate: i volumi realizzati come ampliamento successivo del corpo originario, destinati ad uso bagno e infermeria, nonché il locale che ospita l’aula computer, non soddisfano le verifiche condotte ai sensi della vigente normativa.

- Interventi proposti dai professionisti incaricati: per i bagni e l’infermeria: la puntellatura delle pareti, oppure la realizzazione di un reticolo di travi (tipo controsoffitto), oppure un intervento locale mediante betoncino armato; per l’aula computer: la demolizione e ricostruzione secondo l’attuale normativa vigente. Per questo intervento i professionisti incaricati, contestualmente alla consegna della relazione di vulnerabilità sismica, hanno depositato un progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, riguardante il completo rifacimento dell’aula.

Azioni messe in atto dall’Amministrazione: preso atto delle criticità riscontrate, ha prontamente segnalato al Dirigente scolastico dell’Istituto, la necessità di interdire l’utilizzo dei locali sopra indicati fino alla messa in sicurezza degli stessi e comunque fino a successiva comunicazione.

Scuola Via Volta:

Criticità statiche riscontrate: alcuni elementi strutturali dell’edificio, secondo la normativa attualmente vigente, non risultano verificati in condizioni statiche. Nella relazione di vulnerabilità sismica, i professionisti incaricati precisano peraltro che: ‘nonostante tali elementi strutturali risultino resistenzialmente deficitari in condizioni statiche questi non inficiano la staticità globale del fabbricato’. Contestualmente al deposito della relazione di vulnerabilità statica, i professionisti incaricati hanno consegnato il progetto esecutivo degli interventi locali da eseguirsi su detti elementi al fine di eliminare le criticità emerse.

Interventi proposti dai professionisti incaricati:

- chiusura di aperture con muratura in mattoni pieni;

- consolidamento dei setti murari con intonaco armato;

- ispessimento della muratura;

- intervento in una zona danneggiata durante la realizzazione negli anni ’80 del parcheggio di Via Volta.

Azioni messe in atto dall’Amministrazione: avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, indetta per estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi locali di consolidamento dell’edificio scolastico. I lavori sopra sono stati aggiudicati alla ditta Matuzia Srl, per un importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a 177.965 euro e sono attualmente in corso.

Per la Scuola Pascoli l’Amministrazione ha rimandato la risposta alla relazione già trasmessa, sulla situazione, relativa all’interpellanza urgente del Consigliere Luca Lombardi.