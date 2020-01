Venerdì a Taggia la nuova edizione di 'Quelli che aspettando San Benedetto', tutti i particolari

Torna anche quest'anno l'appuntamento con 'Quelli che aspettando San Benedetto'. Venerdì 10 gennaio, presso il campo sportivo di Taggia, dalle 18.30 si terrà la serata che precede di un mese il tradizionale show di febbraio.

La formula è collaudata: musica live, cibo e tanto divertimento. Un evento nato dal gruppo 'Sulle Orme di San Benedetto' con la partecipazione di numerosi locali di Taggia che per una sera terranno chiuse le attività mettendosi a disposizione della festa. Anche quest’anno non mancherà il famoso pitmaster locale Alessandro Oddone che proporrà il ‘Panbenedetto’, un panino di sua creazione fatto ad hoc per la manifestazione. Così come l’anno scorso venne proposto per la prima volta il cocktail Bamboo Spritz, ideato per rendere omaggio alla tradizione dei furgari.



Alla serata parteciperanno sei gruppi della scena locale: 'Clan Batexe', 'Cerchi di Gesso','Delfino e i söi fiöei', 'Bruti e böi', 'Sleepin' Dogs' ed i 'Senza Ali-B'. Inoltre, fra un cambio palco e l’altro ci sarà pure un Dj set di Snoopy Dj.

L’appuntamento di venerdì sancirà anche l’inizio della nuova campagna di tesseramento 2020, lanciata l'anno scorso con un ottimo riscontro. Aderendo al gruppo organizzatore ‘Sulle Orme di San Benedetto’ si dà la possibilità di potersi avvicinare a questo ed a tutti gli altri eventi organizzati con l'intenzione di omaggiare la storia tabiese dando vita a spettacoli unici.‘Quelli che… aspettando San Benedetto’, è un evento che tiene unita la comunità e sottolinea il fortissimo legame con l’antica tradizione dei furgari, in vista soprattutto del 8 febbraio, San Benedetto. In questa occasione il gruppo organizzatore illuminerà a festa il centro storico di Taggia, con uno show folkloristico e dal forte impatto emozionale, grazie all’accensione dei falò e delle cascate, per rivivere la storia tabiese ed omaggiare il Santo.