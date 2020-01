Sanremo: venerdì pomeriggio al Teatro Ariston l'omaggio a Maria Callas con il soprano Elena Rossi

Cecilia Sofia Anna Maria Kalogeropoulos, alias Maria Callas, nata in America da genitori greci emigrati, era greca nel profondo, come lei stessa ebbe a dire più volte. La sua esistenza fu piena di passione, di ansia, continuamente in bilico tra l’amore cantato e l’amore vissuto. Eppure morì sola, nella sua casa di Parigi, dimenticata da tutti.

L’Omaggio a Maria Callas, organizzato dall’Associazione “Ritorno all’opera”, che si terrà al Teatro Centrale di Sanremo, venerdì alle 16.30, nasce proprio dalla precisa volontà di ricordare la più grande interprete di tutti i tempi, sottrarla all’oblio e, in qualche modo, rimediare al torto fattole da un mondo continuamente alla ricerca di spettacolarità e novità che sembra averne dimenticato la grandezza.

Definita “Divina”, quando cantava, con quella voce capace di ricoprire registri tra loro molto lontani, aveva la capacità di prendere l’ascoltatore e trascinarlo con sé, facendolo sentire totalmente immerso nella musica, come lei stessa sentiva di essere.

