Sanremo: Teatro dell'Opera gremito domenica scorsa per il 'Galà dello Swing dell'Epifania' (Foto)

Ottimo successo di pubblico per il ‘Galà Swing dell'Epifania’, evento conclusivo dell'ottava edizione della rassegna ‘Swing Corner of Christmas’ organizzata al Teatro del Casinò dal Centro Kenton in sinergia con l'Assessorato al Turismo e il patrocinio di Fondazione Luttazzi e Sultanato dello Swing.

Teatro gremito per assistere alla ‘reunion’ della storica band matuziana Red Cat Jazz Band diretta da Freddy Colt e composta dai migliori jazzisti del comprensorio. Si è confermata nella sua grande presenza vocale e scenica la vocalist inglese Joanna Rimmer, tornata a Sanremo appositamente per l'occasione. Brani dixieland e swing, motivi italiani di Barzizza e Luttazzi, inediti di Demo Bruzzone, tutto il repertorio ha suscitato l'entusiasmo del pubblico presente, nel quale si contavano anche diverse personalità della cultura, tra le quali il poeta e scrittore Giuseppe Conte, il maestro Riccardo Zegna, celebre pianista e compositore jazz, il virtuoso violoncellista torinese Lamberto Curtoni, il regista Angelo Gemma, l'editore Domenico Maria Managò.

È stato distribuito in sala l'ultimo numero della rivista ‘The Mellophonium’, diretta da Romano Lupi e gli ex membri della Red Cat, nonché i più affezionati seguaci, hanno ricevuto una spilla-ricordo della speciale ‘Reunion’ di domenica scorsa.

(Foto di Davide Dalmasso)