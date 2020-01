Sanremo: sabato al Palafiori la scrittrice Cristina dell'Acqua presenterà "Una spa per l'anima"

Sabato 11 gennaio, alle 17, al Palafiori di Sanremo appuntamento con la scrittrice Cristina Dell'Acqua, nell'ambito della rassegna 'Cervo in blu... d'inchiostro'. L’autrice – docente e scrittrice - presenterà l'opera “Una Spa per l’anima”. Come prendersi cura della vita con i Classici Greci e Latini, Ed. Mondadori, una lettura terapeutica, un modo nuovo di riscoprire i classici. L’incontro è organizzato in occasione della giornata dedicata al Liceo Classico e dialogherà con l’autrice la professoressa Patrizia Milanese.



“Tutti noi sappiamo che il segreto di una vita autentica dipende dall’attenzione che dedichiamo alla nostra anima e nessuno è in grado di farlo meglio di noi. Ma come riuscirci? Chi si preoccupa più di insegnarcelo? Questo libro arriva in nostro aiuto perché scrittori latini e greci diventano maestri di benessere interiore. Ogni capitolo è una lettura che si prende cura di un aspetto del nostro carattere e ci aiuta a vivere meglio, rinnovandoci" - spiegano gli organizzatori.



"La nostra personalità si costruisce cosmeticamente, in senso greco, cioè mettendoci in ordine, usando gli unguenti per ammorbidire i nostri spigoli e per prenderci cura di noi, del corpo, dei nostri sentimenti. Cosméo è un verbo ricco di segreti, perché il nostro corpo, quando è connesso con la nostra anima, la racconta. Una Spa per l’anima nasce dalla passione di Cristina Dell’Acqua, docente di greco e latino, che ha imparato con il tempo a frequentare i classici, sperimentandoli nella propria vita e in quella dei suoi tantissimi alunni” - concludono.