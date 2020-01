La sanremese Mara Pardini è tra i vincitori assoluti del premio nazionale di Taggia 'Ossi di Seppia'

La sanremese Mara Pardini è tra i "vincitori assoluti" del premio nazionale di poesia inedita "Ossi di Seppia", considerato uno dei più importanti e selettivi nel panorama letterario italiano.

La giornalista ha partecipato alla sezione dedicata a un "insieme di poesie" e il suo lavoro entrerà a far parte degli autori aventi diritto all'antologia pubblicata dal Comune di Taggia. "Sono molto felice di aver conseguito questo risultato in un premio così prestigioso - commenta Mara Pardini. - I miei versi nascono qui, in questa terra di Liguria dove vivo e di cui mi ha sempre colpita quella malinconia che impregna le cose, attraversate da ansie e tremori, proprio come noi".

"Ossi di Seppia", giunto alla 26esima edizione, è promosso dal Comune di Taggia e curato da Lamberto Garzia, ideatore dello stesso premio. Quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 1300 autori, anche stranieri. La premiazione si svolgerà sabato 1° febbraio, alle 17.30, a Villa Boselli.