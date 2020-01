“Fughe di Teatro” a Bordighera: dopo lo show degli Oblivion attesa per lo spettacolo di Gioele Dix

Un epilogo delle festività pieno di buonumore, bellezza, ritmo. Un secondo appuntamento della rassegna “Fughe di teatro...e di Umorismo a Bordighera” che ha fatto centro in tutto e per tutto.

Teatro pieno in ogni ordine di posto, applausi a scena aperta, entusiasmo finale del pubblico dimostrato con incessanti ed ininterrotti applausi.

Lo spettacolo (ma sarebbe più corretto dire musical) "La Bibbia riveduta e scorretta" della compagnia Oblivion (regia di Giorgio Gallione) ha saputo regalare una bellissima serata al pubblico di Bordighera, confermando la perfetta liason tra la città e la sua tradizione legata al teatro ed all'umorismo.

Ed ora conto alla rovescia per il prossimo appuntamento con Gioele Dix, atteso a Palazzo del Parco giovedì 16 alle ore 21 con “Vorrei essere figlio di un uomo felice. L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano”. Disegno luci Carlo Signorini, audio Giuseppe Pellicciari (Mordente), Produzione Giovit.

La biglietteria all'interno di Palazzo del Parco sarà aperta ogni giovedì fino al 13 marzo dalle 16 alle 19 e nei giorni di spettacolo dalle 17 alle 21

Prezzi dei biglietti:

intero 20 euro; ridotto (under 25) 10 euro

Per informazioni e prenotazioni telefoniche:

tel. 0184.544633 dal lunedì al venerdì ore 9/13 – 15/18.30

e-mail fughediteatro@nidodiragno.it

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.