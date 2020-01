Festival di Sanremo 2020: domani in vendita solo on line i biglietti per le 5 serate all'Ariston

Sono stati stabiliti i prezzi e come acquistare gli abbonamenti per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, la manifestazione canora più attesa dell’anno, che andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio.

I biglietti per assistere al Festival saranno disponibili solamente sul sito ufficiale www.sanremo2020.aristonsanremo.com, domani (8 gennaio), dalle 9 alle 14. Come sempre si potranno acquistare solo gli abbonamenti per tutte e 5 le serate mentre, per quanto riguarda i biglietti singoli per ciascuna serata, non sono ancora state comunicate informazioni al riguardo. E potrebbero anche non essere venduti.

In platea le 5 serate costeranno 1.290 mentre, in galleria 672 euro. Le informazioni potranno essere reperite sul sito ufficiale www.biglietteriafestival.com.