Da Pantasina al Passo del Maro, domenica un'escursione insieme a Ponente Experience

Per domenica 12 gennaio 2020 le guide ambientali di Ponente Experience hanno organizzato una escursione da Pantasina al Passo del Maro, uno dei sentieri più belli e meno conosciuti della provincia di Imperia.



"Si percorreranno tratti dell’antica via Marenca su un crinale dai panorami spettacolari a ridosso di tre valli dove storia e natura si fondono alla perfezione" - spiegano da Ponente Experience.



Il punto di ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il parcheggio di Imperia Ovest. Da lì partirà l’escursione verso il Santuario di Nostra Signora della Guardia a Pantasina (Vasia IM). Il percorso prevede una distanza di 12 Km con dislivello +/- 500 m, per una durata di 5 ore. Livello di difficoltà E, quindi il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato.



"E' obbligatoria l'iscrizione, entro le ore 19 di sabato 11 gennaio. Quota di partecipazione: 10€ a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni) Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro). Pranzo al sacco. Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939" - ricordano da Ponente Experience.