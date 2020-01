Ventimiglia: due cinghiali ai giardini 'Tommaso Reggio', verranno anestetizzati e riportati in montagna (Foto)

Hanno dormito all’interno dei giardini ‘Tommasio Reggio’ di Ventimiglia, a due passi dal Comune, i due cinghiali che, nel tardo pomeriggio di ieri sono arrivati fino all’interno degli stessi giardini, ovviamente alla ricerca di cibo.

Non è la prima volta che gli ungulati si avvicinano in questo modo alla città e ieri in Comune è stato deciso di chiuderli all’interno dei giardini, in modo da attendere il veterinario che, questa mattina li anestetizzerà in modo da consentire il successivo trasporto in zone di montagna.