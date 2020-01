Ventimiglia: catturato uno dei due cinghiali ai giardini Tommaso Reggio, per il più grosso servono dosi extra di anestetico (Foto)

È stato catturato in mattinata uno dei due cinghiali che, da qualche ora, hanno scelto come casa i giardini Tommaso Reggio di Ventimiglia. Si tratta dell'esemplare più piccolo dei due, quello più semplice da fermare. Per il secondo, dalla stazza decisamente più importante, serviranno dosi extra di anestetico.

Intanto i giardini Tommaso Reggio restano chiusi al pubblico e sono molti i curiosi assiepati dalle recinzioni per assistere alle operazioni delle guardia zoofile. È probabile che nel pomeriggio si possa bloccare anche il secondo cinghiale, per poi portarlo (come il primo) in una zona più sicura e lontano dal centro città.

Si tratta dell'ennesimo episodio di 'invasione' da parte di ungulati nel centro della città di confine. Nei mesi scorsi se ne sono visti molti per le strade, uno ha anche fatto visita al Mc Donald's della zona.