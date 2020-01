Sanremo: spara con la scacciacani sul lungomare, 19enne denunciato per procurato allarme

Sabato, a Sanremo, la polizia ha denunciato un 19enne marocchino che aveva esploso alcuni colpi con una pistola scacciacani, gettando nel panico le persone presenti. Numerose persone avevano segnalato di aver udito alcuni boati nella zona della scogliera, dietro l'ex stazione ferroviaria e di aver notato un individuo mentre armeggiava con un'arma.



Stando al racconto fornito agli agenti, la persona aveva esploso alcuni colpi generando confusione e paura tra le tante persone presenti nella zona. Grazie ai dettagli forniti la pattuglia ha rintracciato rapidamente il responsabile, trovandosi di fronte ad un ragazzo straniero, già noto alle forze dell'ordine.



Di fronte alle richieste degli agenti il 19enne ha replicato di trovarsi sulla scogliera solo 'per abbronzarsi'. La scusa non è bastata ed i poliziotti hanno identificato e perquisito il giovane, trovando così la pistola scacciacani. Lo straniero è stato poi riconosciuto anche dalle persone che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Alla fine il 19enne è stato portato al Commissariato di Polizia per accertamenti e lì è scattata una denuncia per molestia alle persone e procurato allarme e l'arma è stata sequestrata.